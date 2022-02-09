Москва, , 13:50 — REGNUM На фоне заявленного дефицита мигрантов в строительстве и роста преступности следует обратить внимание на практику соглашений, в частности с Узбекистаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Надо обратить внимание на существующую практику соглашений, например, с Узбекистаном, когда мигрантов готовят там под конкретную потребность в России. И там же медосмотр, правовая грамотность, оформление документов. Если продолжать эту практику, и в востребованных отраслях группы мигрантов сопровождались, это бы снизило уровень преступности», — рассуждает Нилов.

При этом он обратил внимание на причины преступности.

«Причем надо понимать, откуда преступность: задержка выплаты зарплат, неустроенный быт и прочее подталкивают на преступления», — говорит парламентарий.

Чтобы иностранцы работали в интересах безопасности общества, нужен более тщательный отбор трудовых мигрантов, «нужно понимать, есть ли элемент судимости, опасный контингент не пускать и усилить работу со стороны диаспор».

«Необходимо понимание, что в том случае, если преступления будут, последует самая жесткая реакция — вплоть до прекращения отношений с гражданами этой страны в конкретной сфере», — сказал Нилов.

В российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 млн до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства, заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. При этом в России фиксируется рост преступлений среди мигрантов, буквально накануне в Подмосковной Истре мигранты ограбили магазин и убили продавца.

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