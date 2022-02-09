Самара, , 13:57 — REGNUM Метель ожидается в Самарской области. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель 74.mchs.gov.ru

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, 10 февраля в регионе ожидается снег, метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 8 °C, днем воздух может прогреться до — 1 °C.

11 и 12 февраля в области ожидается небольшой снег. В дневное время суток в эти дни может потеплеть до 0 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре эвакуируют брошенные на обочинах и мешающие уборке снега машины.