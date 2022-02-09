Москва, 9 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» сделали инструментом давления на Россию Соединённые Штаты и их союзники, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 9 февраля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

По его словам, заявления США и некоторых стран Запада в ситуации с газопроводом можно назвать «политическим цирком-шапито». Европейские страны, добавил он, несамостоятельны в определении собственных интересов.

«Северный поток — 2» давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США, назовем так, не будем географически территориальные пункты приписки для них обозначать, в инструмент давления на Москву», — сказал Рябков.

Он отметил, что в Европе, ЕС и НАТО сложилась ситуация с отсутствием не просто самостоятельности и независимости, но даже попыток оценить собственные интересы и как-то правильно их взвесить на долгий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Американский лидер заявил, что «Северного потока — 2» «больше не будет», если Россия предпримет «вторжение на Украину». Шольц не стал высказываться прямо, а только заверил, что меры Запада будут «тесно согласованными».

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