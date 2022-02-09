Вологда, 9 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова заявила об участившихся случаях агрессивного поведения школьников.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

«Все чаще в своей работы сталкиваюсь с проблемами агрессии у детей уже в начальной школе. Это проявляется в неуважении к учителям, оскорблении их, физическом насилием над одноклассниками, порче школьного имущества, нарушении дисциплины», — написала Смирнова «Вконтакте».

Она отметила, что наказания и запрет на выражение негативных эмоций могут только закрепить агрессивное поведение ребёнка, загнать проблемы вглубь.

«Помогите ребёнку найти способ для «экологичного» выражения агрессии (это может быть спортивная секция, подвижные игры). Разговаривайте с ребёнком, спрашивайте о том, что его беспокоит. Повышайте самооценку ребёнка: хвалите за его «сильные» стороны, подчёркивайте достоинства. Снижайте уровень критики. Постарайтесь исключить или минимизировать агрессию из окружающего мира ребёнка (наказания, ТВ и компьютерные игры с агрессивными акцентами, грубые фразы в разговоре)», — посоветовала Смирнова родителям.

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