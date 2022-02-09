9 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Как быть с мигрантами на стройках и как быть стройкам без мигрантов?

Дарья Юдкевич, , 14:40 — REGNUM Совет привлекать на российские стройки больше российской молодежи, да и вообще больше отечественных специалистов, выглядит на совсем корректным. За чей счет привлекать такую рабочую силу? Откуда взять деньги на то, чтобы больше платить рабочим и привлекать к труду граждан своей страны, а не приезжих? Как быть с мигрантами на стройках и как быть стройкам без мигрантов, обсуждаем с сертифицированным gрофессионалом в управлении проектами (РМР), бизнес-аналитиком Екатериной Кузьменко.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Сейчас в российской строительной отрасли дефицит иностранной рабочей силы составляет от 1,5 до 2 млн человек для сохранения прежних объемов строительства, заявил журналистам глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его словам, стройка очевидно не справится без привлечения иностранной рабочей силы, и в ближайшем будущем отказаться от мигрантов не получится. «Нужно системно наращивать объемы подготовки отечественных специалистов, привлекать в отрасль молодежь, восполняя этот дефицит и повышать производительность труда, но это работа требует времени», — говорит Глушков. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?

Екатерина Кузьменко: Нужно правильно расставить точки над i. Случился не просто дефицит рабочей силы, а дефицит низкокачественных сотрудников, готовых работать за невысокую заработную плату. Именно эту нишу занимали на наших стройках гости из ближнего зарубежья. Как правило, подобных сотрудников нанимали как разнорабочих и как вспомогательную силу. Им редко доверяли сложные и долгоиграющие — с позиции гарантии и качества — работы.

ИА REGNUM:Можно ли подобных низкоквалифицированных сотрудников заменить механизмами?

Екатерина Кузьменко: На первый взгляд — можно. Но здесь всё неоднозначно, если смотреть в глубь процесса. Например, бригаду штукатуров можно сократить, обеспечив работников штукатурной станцией. Но если углубляться — механизированная станция помогает лишь быстрее готовить и наносить раствор. При этом остается самая сложная работа — растягивать и подрезать раствор. Эту часть работ механизировать пока не удается. При этом основная оптимизация и цифровизация работ в строительном секторе пока касается этапов проектирования и управления процессами строительства. Проектирование в BIM [BIM — Информационное моделирование зданий (Building Information Model) — это процесс, основанный на использовании 3D-моделей] — с выгрузкой чертежей, объемов, материалов — помогает качественно управлять проектами, но не снижает потребность в непосредственных исполнителях.

Мигранты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

ИА REGNUM:Работники из ближнего зарубежья, как правило, заполняют ту нишу, куда наши соотечественники работать не идут…

Екатерина Кузьменко: Это сложные и грязные работы, как правило, с невысокой оплатой. Узкоспециализированные работы, требующие образования, навыков и сертификаций, выполняются дорогостоящими профессионалами. Сейчас действительно сложно представить себе стройку без мигрантов, каждая страна привлекает рабочую силу из менее развитой страны. Основные причины везде одинаковы: цена за рабочую силу, производительность, ее количество.

Резюмируя, можно сказать, что:

1. На стройке сложно без той рабочей силы, которая будет выполнять черновую работу;

2. Компания в сфере строительства вряд ли найдет нужное количество исполнителей за нужную цену, не прибегая к найму трудовых мигрантов;

3. Как правило, работающие на контракте приезжие обеспечивают более высокую производительность;

4. Контроль за работами в любом случае осуществляется специалистами, поэтому часть работ можно делегировать низкокачественным исполнителям.

ИА REGNUM:И здесь мы сталкиваемся с еще одной острой темой: преступностью. Тема дефицита мигрантов на стройках вновь поднята сегодня на фоне преступления, совершенного в Подмосковье: там четверо мигрантов задержаны по подозрению в убийстве кассира во время ограбления магазина. Что вы можете сказать про связанные с мигрантами риски?

Екатерина Кузьменко: Каждый руководитель компании, которая привозит на работы хотя бы 50 человек из ближнего зарубежья, ломает голову, как обеспечить дисциплину. Вводятся различные ограничения, например проживание строго в строительном городке, «сухой» режим без алкоголя, жесткие штрафы за нарушение режима жилого городка. В период работ на объекте подобные меры оказываются эффективными — ведь исполнителя удерживает ожидание окончательного расчета. Но как только работы завершаются, работник выходит на свободный рынок. При этом оптимальный сценарий таков: работнику выплатили всю сумму и работник ищет новый объект. Но давайте будем честны: как часто мигрант оказывается на улице без оплаты за выполненные работы? Причины могут быть любые, в том числе нарушение условий контракта со стороны самого работника либо обман со стороны нанимателя. Как поступит человек, оказавшийся в чужой стране без денег, жилья и без работы? С высокой долей вероятности он пойдет на преступление. Именно об этом мы читаем в новостях.

Стройка Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM:Что с этим делать, как с этим бороться?

Екатерина Кузьменко: Первое, о чём уже давно говорят: развивать свою школу рабочих специальностей, воспитывать своих специалистов разных уровней.

Второе: стимулировать строительные компании привлекать исполнителей внутри страны. Возможно, путем балансировки затрат на Фонд оплаты труда (ФОТ). Ведь компании занимаются оптимизацией и цифровизацией процессов, значит, сократятся затраты на управленческий персонал, соответственно можно добавить на ФОТ для исполнителей работ.

Третье: внятно доносить до трудовых мигрантов последствия нарушения закона на территории России.

Четвертое: внедрить систему доступного обучения для трудовых мигрантов (как с позиции стоимости, так и с позиции языковых барьеров). Как говорят психологи, потративший на свое образование человек менее склонен к авантюрам и поискам быстрого, нечестного заработка.