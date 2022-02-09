Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в целом проект закона, предусматривающий празднование Дня работника уголовно-исполнительной системы. Проект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» депутаты рассмотрели 9 февраля на пленарном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Предложение было внесено губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В петербургском парламенте его представил член правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Предлагается 12 марта сделать датой празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы (УИС).

«Это люди, которые, безусловно, имеют право тоже отмечать свой профессиональный праздник и говорить в эти дни о заслугах и о проблемах своей службы, поощрять лучших людей, поэтому считаю целесообразным поддержать данный законопроект», — заявил Константин Сухенко.

Такое предложение не вызвало всеобщей поддержки. В частности, представитель фракции «Единая Россия» Алексей Макаров отметил, что на отмечание различных праздников в городе уходит часть бюджета Петербурга, в связи с чем, хотел бы узнать, на что они будут уходить, по мнению представителя Смольного. На это Сухенко ответил, что больших затрат не потребуется.

Депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов выразил скептическое отношение к очередному празднику «силовиков». Рассудов отметил, что насчитал не менее 12 таких дней, в то время как всего по одному празднику в Петербурге посвящено культуре и науке. Такой значительный перевес депутат назвал «буйством праздников силовиков». Рассудов напомнил, что у нас имеется также множество учителей различной специализации, но день учителя у нас один, и он единый для всех.

«Любые профессии важны и любые профессии сложны, — прокомментировал проект председатель Законодательного собрания Александр Бельский. — Не вижу (причин), почему бы не поддержать. Тем более что, по большому счёту, каких-то отдельных затрат в этом направлении вряд ли появится».

При этом Бельский отметил, что Заксобрание всё же намерено выровнять существующий перевес количества праздников различных правоохранительных и силовых структур, добавив праздники в сфере культуры.

Проект закона принят в целом. За его принятие проголосовало 40 депутатов, воздержались два парламентария, а против выступили трое. Законопроект отправляется на подпись губернатору Петербурга.