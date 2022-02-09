Шарья, Костромская область, 9 февраля 2022, 14:58 — REGNUM Следственный комитет проверит работу чиновников города Шарьи в Костромской области после жалоб на стаи бездомных собак у школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
На животных, угрожающих безопасности детей и взрослых, в социальных сетях пожаловались местные жители. По их словам, агрессивные собаки перемещаются по пути следования ребят в образовательные учреждения и сидят у входов в школы.
Ситуация осложняется тем, что общественный транспорт в посёлке Новом, где расположены гимназия №3 и школа №7, ходит с двухчасовым интервалом. Из-за этого некоторые дети вынуждены добираться домой пешком. Не исключено, что по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, как это было сделано ранее в Костроме.
Однако, решить проблему только с помощью «кнута» не представляется возможным. Отловом животных в Костромской области занимаются всего две бригады муниципального «Центра передержки животных», состоящие из одного водителя и специалиста. При наличии в области примерно 4 тысяч бездомных собак специалисты отлавливают лишь 300 — 500 животных в год. Чтобы решить проблему, области нужно больше финансов и, как минимум, ещё два приюта.
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