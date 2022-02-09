Шарья, Костромская область, 9 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Следственный комитет проверит работу чиновников города Шарьи в Костромской области после жалоб на стаи бездомных собак у школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Общероссийский Народный Фронт Стая бездомных собак в Шарье

На животных, угрожающих безопасности детей и взрослых, в социальных сетях пожаловались местные жители. По их словам, агрессивные собаки перемещаются по пути следования ребят в образовательные учреждения и сидят у входов в школы.

«Если раньше ребёнка можно было просто довезти и высадить у школы, то теперь родителям приходится провожать своё чадо до дверей образовательного учреждения, так как многие школьники боятся самостоятельно проходить мимо собак. Что говорить о детях, если взрослым-то страшно? Собаки лают, прикусывают. Они довольно крупные. Обращаясь в управление ЖКХ администрации города, получаем ответ, что заявка принята. Когда приедет специалист по отлову — тогда с вами свяжутся… Уважаемые, вы чего ждёте — изувеченного или разорванного на части ребёнка?», — написал в группе NEWS Шарья горожанин, пожелавший остаться неизвестным.

Ситуация осложняется тем, что общественный транспорт в посёлке Новом, где расположены гимназия №3 и школа №7, ходит с двухчасовым интервалом. Из-за этого некоторые дети вынуждены добираться домой пешком. Не исключено, что по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, как это было сделано ранее в Костроме.

Однако, решить проблему только с помощью «кнута» не представляется возможным. Отловом животных в Костромской области занимаются всего две бригады муниципального «Центра передержки животных», состоящие из одного водителя и специалиста. При наличии в области примерно 4 тысяч бездомных собак специалисты отлавливают лишь 300 — 500 животных в год. Чтобы решить проблему, области нужно больше финансов и, как минимум, ещё два приюта.