Тюмень, 9 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Тюменской области количество предприятий-экспортеров увеличилось на 20% — с 186 в 2020 году до 224 в 2021 году. Об этом заявил на пресс-конференции 9 февраля глава региона Александр Моор.

Сельхозпродукция

Причём в сфере малого и среднего бизнеса рост количества экспортеров составил 35%.

Объём экспорта тюменской продукции по итогам 11 месяцев 2021 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более $1 млрд.

При этом 93% составляет несырьевой, неэнергетический экспорт. В частности, вырос объём экспорта продукции тюменского агропромышленного комплекса.