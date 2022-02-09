Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Мужчина, нанятый для очистки кровель от снега, упал с крыши на Литейном проспекте Петербурга, об этом 9 февраля сообщает администрация Центрального района Северной столицы.

Чистка крыш в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

О ЧП чиновникам администрации стало известно сегодня в 12:50 мск. По предварительной информации, с крыши дома 64 по Литейному проспекту упал высотник, выполнявший работы по очистке кровли.

«Скорая помощь на месте, осматривает. Сотрудники полиции также выехали на данный адрес, — говорится в сообщении администрации. — Ситуация взята администрацией Центрального района на контроль».

Там напомнили, что неоднократно обращали внимание управляющих компаний на необходимость строгого соблюдения техники безопасности при проведении работ по очистке кровли. Теперь им направят повторные требования на этот счет.

Читайте также: Возбуждено дело после гибели дворника от упавшей сосульки в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Петербурга от падения наледи на месте погиб дворнник из Узбекистана, до этого очищавший крышу. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Центральном районе от падения снега с крыши пострадали женщина с ребенком, от наледи — еще одна женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов потребовал наказать виновников падения снега на детскую коляску

По результатам проверки городской прокуратурой возбуждены 19 уголовных дел по факту некачественной зимней уборки города, задержаны шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина пострадала в центре Петербурга из-за падения наледи с крыши