Дзун-Хемчикский район, Тува, , 13:40 — REGNUM В Туве вынесен приговор 43-летнему жителю Сут-Хольского района, которого обвиняли в применении насилия против представителя власти. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным обвинения, ранее мужчина пытался воспрепятствовать действиям участкового уполномоченного полиции. Находясь в полицейской машине, он ударил правоохранителя по лицу.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в надзорном ведомстве.

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