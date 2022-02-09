Москва, 9 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Меры, которые в настоящее время реализуются в России, достаточны для поддержания темпов экономического развития. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития», — пояснил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономика России восстанавливается заметно более высокими темпами, чем во многих других странах. По его словам, год показал, что российские власти «абсолютно взвешенно проводили антикризисные меры прошлого года».