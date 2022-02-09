Брюссель, , 13:36 — REGNUM В поддержку идеи пригласить президентов Украины и Грузии на саммит Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Мадриде, высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом 9 февраля в интервью газете La Vanguardia.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что нам нужно определиться с точным форматом (встречи)», — сказал он.

При этом новый саммит стран — участниц НАТО на уровне глав государств и правительств намечен на 29−30 июня в Мадриде и на нем планируется принять новую стратегическую концепцию альянса, а также рассмотреть вопросы укрепления организации и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в состав НАТО и нападения ею на российский Крым произойдет конфликт между Россией и альянсом.