Тбилиси, 9 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Следственный отдел Службы Государственного инспектора Грузии предъявил обвинения трём сотрудникам тюремного ведомства, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «Формула».

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14 октября прошлого года один из заключённых был доставлен из тюрьмы в центр психического здоровья и профилактики наркомании. Ввиду того, что заключённый находился в сложном психоэмоциональном состоянии, он должен был находиться под круглосуточным наблюдением со стороны сотрудников пенитенциарной службы. Для этого его поместили в специальную палату, оборудованную видеокамерами.

Однако ответственные за это сотрудники пенитенциарной службы оставили проблемного заключённого без всякого наблюдения. Воспользовавшись этим, заключённый покончил с собой.

В настоящий момент тюремщикам предъявлены обвинения в служебной халатности, повлекшей смерть человека.