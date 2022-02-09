Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент препарата «Спутник М», прошли 955 детей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 9 февраля.

Эдвард Дженнер.Доктор Дженнер выполняет свою первую прививку. 1796

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ИА REGNUM сообщало, что в конце января Ростовская область получила первую партию антиковидной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в объёме 2400 доз.

Напомним, что Ростовская область выполнила план вакцинации взрослого населения от COVID-19 почти на 74,5%. Ревакцинацию прошли 385,6 тыс. жителей Дона (более 45% от числа привитых).

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