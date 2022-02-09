Балаково, Саратовская область, , 13:42 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал дверями девочку, не оплатившей проезд, и провез ее еще одну остановку. Об инциденте 9 февраля сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С его слов, девочка забыла деньги и не смогла оплатить проезд. В ответ водитель маршрута №9 намеренно зажал дверями несовершеннолетнего ребенка и специально провез ее еще одну остановку.

«Я даже не знаю, как прокомментировать эту ситуацию… Водитель вообще думал, что он делал? Это ребенок! Даже если такая ситуация и произошла, что она забыла деньги. Разве так себя можно вести?» — возмущается Грачев.

Глава района заверил, что после данной публикации в соцсетях осуществили оперативную проверку, которая подтвердила данный инцидент. Водитель от работы отстранен, а в дальнейшем его уволят, добавил глава муниципалитета.

«Такие водители не достойны возить людей! Это касается и тех, кто относится к льготникам с неуважением. Такие случаи все чаще подтверждаются. И они будут пресекаться в жесткой форме», — добавил Сергей Грачев.

ИА REGNUM напоминает, 22 декабря 2021 года по дороге в школу высадили девочку из автобуса №284 на остановке общественного транспорта в городе Энгельсе.

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