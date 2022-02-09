Москва, , 13:34 — REGNUM Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым заместителем председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба абхазского МИД.

Флаг Абхазии

«Инал Ардзинба передал Алексею Борисову обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором глава МИД Абхазии призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ардзинба сослался на устав ООН, в котором говорится о равенстве прав больших и малых наций. Он заявил, что в Абхазии хотят самостоятельно рассказать о ситуации в стране.

Стоит отметить, ранее Сухум обвинял представителей Грузии в ООН, что они пользуются отсутствием представителей Абхазии и в своих заявлениях искажают реальную ситуацию в регионе.

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