Волгоград, 9 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Скоростной режим изменяется на двух участках улично-дорожной сети в Тракторозаводском и Кировском районах Волгограда, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобили

Ограничение скорости движения автотранспорта до 40 км/ч вводятся на отрезке улицы Н. Отрады в районе пересечения с ул. Мясникова и на транспортной развязке Второй продольной магистрали, улицы Петровского и выезда с улицы Загорулько.

Решение о корректировке скоростного режима принято совместно с органами ГИБДД, подчеркнули в администрации.

Изменения начнут действовать с 21 февраля.