Ярославль, 9 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославского региона в феврале 2022 года пройдут выборы районного руководителя. Среди кандидатур — нынешний глава района Анатолий Курицин, пишут «Новые Ведомости». Новый губернатор Ярославской области Михаил Евраев, говоря о требованиях к людям, приходящим к власти, отстаивает принципы прозрачности и профессионализма. «Насколько выборы на этой отдельно взятой территории области смогут продемонстрировать открытость и законность процедуры?» — задается вопросом автор публикации.

Светлана Гузеева Набережная Волги в Угличе

«Угличский муниципальный район Ярославской области готовится к выборам нового главы района… Полномочия нынешнего главы района Анатолия Курицина истекают 2 марта. Местные жители говорят, что хотят видеть в руководстве настоящих профессионалов. Однако возьмет ли район новый старт на активное развитие или снова погрузится в ситуацию безвременья, решат выборы, на которые Курицин снова подал заявку в качестве кандидата, — отмечают «Новые Ведомости». — Всего на выборы зарегистрировалось 8 кандидатов. Среди них, кроме Курицина, — Михаил Воронов (бывший председатель районной думы), местный общественник Олег Кузьмин, Александр Вишняков (бывший начальник ЖКХ Угличского района), Денис Китаев (представитель компании «АгриВолга», житель Рыбинска, финансист), Алексей Прокофьев (бывший руководитель управления финансов Угличского района), Евгений Натальин (активист, ветеран Афганской войны), Андрей Гурин (председатель избирательной комиссии Угличского района)».

«Конкурсная комиссия до 17 февраля должна рассмотреть документы всех участников и отобрать тех, кто пройдет на второй финальный тур: главу района будут выбирать депутаты местной думы. Насколько ответственно и не формально комиссия подойдет к отбору, покажет время. Однако уже сейчас можно сказать, что на членах комиссии лежит серьезная задача. Они обязаны отказать кандидатам, которые представляют недостоверные сведения или же нарушают законодательство о выборах, если не соответствуют требованиям к кандидатам (а это, в том числе, и возможные нарушения закона)», — напоминает издание.

Анатолий Курицин возглавляет Угличский район с 2017 года, но, как считает автор статьи, «за эти годы территория так и не взяла серьезный старт в развитии. Самые большие беды района — разбитые дороги, проблемы в социальной сфере, неразвитость туризма и туристической инфраструктуры в Угличе, старинном русском городе, который имеет огромный потенциал в этом направлении. Курицина винят и в том, что в районе при его руководстве вообще не осталось сильного управленческого звена, прежние опытные кадры ушли или их уволили».

«Новые Ведомости» отмечают, что, в частности, скандальным эпизодом в карьере Курицина как главы района стал конфликт властей и жителей вокруг реализации проекта «Портрет Дориана Грея», который победил в 2020 году на конкурсе Минстроя России по благоустройству малых городов. «Стоимость работ, по проекту, составила 156 млн рублей. Однако, как и куда используются эти деньги, — вопрос», — отмечает издание.

Например, изначально победу в конкурсе по реализации работ по проекту одержало ООО «УНР-38», причем в рамках аукциона стоимость работ, снизилась на 14 млн рублей. Эта компания оказалась в реестре недобросовестных поставщиков и Угличской межрайонной прокуратурой было внесено представление, в результате которого договор с «УНР-38» был расторгнут, в деле появились другие строительные компании. Но в ходе работ в итоге были нарушены технологии, обновление дорожного покрытия шло уже осенью, в снег и дождь, хотя должно было завершиться до конца августа.

Будут ли выборы в Угличском районе прозрачными и справедливыми? По данным «Новых известий», «у ярославского губернатора Михаила Евраева нет фаворитов в данной предвыборной гонке. Во-первых, Евраев еще не так глубоко изучил дела области и, тем более, дела Угличского района и бэкграунд каждого из кандидатов. Хотя, надо отметить, в Угличе в рамках ознакомления с делами региона он побывал, и впечатление от состояния дел сложилось вряд ли позитивное. Ну и второй момент — Михаил Евраев всегда ратует за честный и законный подход к любому решению дел, исключая любые возможные коррупционные схемы. Губернатор полагается на грамотный подход комиссии к своим обязанностям. К финальному этапу выборов должны быть допущены только достойные, экономически подкованные, грамотные профессионалы и незамеченные в коррупционных скандалах кандидаты».