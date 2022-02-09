Москва, , 13:30 — REGNUM Инвестиции в рынок криптовалют, все финансовые процессы на нем, должны быть законными и прозрачными как для непрофессиональных участников, которыми являются жители страны, так для государства. Для защиты процессов необходимо развивать блокчейн-технологии и прорабатывать их законодательное регулирование — соответствующие предложения «Единая Россия» готовит с экспертами, сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский, комментируя правительственную Концепцию регулирования криптовалют в РФ.

Криптовалюта Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня жители России держат на криптокошельках большие объемы денежных средств. Это делают не только крупные инвесторы, но и физические лица. Поэтому легализация всех процессов должна привести к тому, чтобы гражданам было удобно и безопасно инвестировать в криптовалюту. Фактически мы должны дать возможность людям легально заводить на электронные площадки денежные средства, покупать криптовалюту и так же легально выводить её, платить с этих оборотов налоги», — отметил он, напомнив, что поручение о регулировании рынка криптовалют дал президент.

При этом, по мнению депутата, государство должно видеть происхождение и легальность денежных средств и то, на какие цели они направляются, чтобы исключить финансирование уголовно-наказуемых деяний, в том числе — террористических, и мошенничество.

«Важно, чтобы люди, которые инвестируют в криптовалюту, не подвергались действиям мошенников. В этом поможет развитие блокчейн-технологий, использование которых приведет к тому, что только собственник криптокошелька сможет распоряжаться криптовалютой, которая на нем находится. Также они дадут стимул к прогрессивному развитию экономики страны за счет инновационных проектов и вовлечению молодых людей», — заключил Александр Якубовский.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. По его словам, цифровая финансовая инфраструктура — полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты. Однако при регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с членами Правительства 26 января Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.