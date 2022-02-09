Москва, 9 февраля 2022, 13:30 — REGNUM Инвестиции в рынок криптовалют, все финансовые процессы на нем, должны быть законными и прозрачными как для непрофессиональных участников, которыми являются жители страны, так для государства. Для защиты процессов необходимо развивать блокчейн-технологии и прорабатывать их законодательное регулирование — соответствующие предложения «Единая Россия» готовит с экспертами, сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский, комментируя правительственную Концепцию регулирования криптовалют в РФ.
При этом, по мнению депутата, государство должно видеть происхождение и легальность денежных средств и то, на какие цели они направляются, чтобы исключить финансирование уголовно-наказуемых деяний, в том числе — террористических, и мошенничество.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. По его словам, цифровая финансовая инфраструктура — полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты. Однако при регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с членами Правительства 26 января Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.