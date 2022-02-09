Ульяновск, 9 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от ковида и при этом выздоровели ещё сотни пациентов. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 9 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области вылечились от ковида 123 229 человек, из них за последние сутки выписаны 719 граждан. В целом доля выздоровевших составляет 89,24% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

В то же время в Ульяновской области умерли ещё семь ковидных больных — всего жертвами пандемии стали 4116 человек. Смертность составила 2,985.

Напомним, что в регионе 265 млн рублей направляются на обеспечение на обеспечение деятельности государственной аптеки и деятельности государственных медицинских организаций, в том числе на внедрение платформы «Электронный рецепт».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Ульяновской области в ковидные госпитали перевели 125 пациентов, выявлено 1320 случаев заражения коронавирусом и от ковида.