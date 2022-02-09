Черкесск, 9 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Укорени свою любовь». Она состоится в День всех влюбленных, сообщили 9 февраля в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Дерево

Суть акции состоит в том, чтобы влюбленные смогли подарить друг другу сертификаты на деревья, оформив их на сайте PosadiLes.ru. При этом необходимо выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвование на их посадку.

Высадят деревья от влюбленных волонтеры межрегиональной экологической общественной организации на территориях лесов, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий. За посадками будет в дальнейшем осуществляться уход лесничими и добровольцами.