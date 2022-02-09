Сеул, , 13:29 — REGNUM Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён провел 9 февраля встречу с послом России в Сеуле Андреем Куликом. Об этом сообщает Yonhap News.

Флаги России и Южной Кореи Kremlin.ru

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире партии, южнокорейский политик заявил, что ожидает дальнейшего расширения экономического сотрудничества между Южной Кореей и Россией, а также выразил надежду на открытие сухопутных путей в РФ.

В свою очередь, посол России отметил, что развитие конструктивных и всеобъемлющих отношений отвечает интересам обеих стран. Он также подчеркнул заинтересованность Москвы в решении вопроса вокруг Корейского полуострова.

Представители двух стран также обменялись идеями о создании центра русской культуры в Южной Корее.