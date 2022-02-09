Новосибирск, 9 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области на станции Барабинск полицейские задержали с поличным 26 и 27-летнего мужчин, которые решили украсть из грузового поезда уголь. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Установили, что одни из мужчин, проходя мимо состава, забрался на полувагон и увидел в нём уголь. Он решил похитить часть груза для продажи. Вечером на машине с другом он приехал на станцию. Они дождались сумерек и сбросили на землю 360 килограммов угля. Затем загрузили его в машину и увезли домой, где расфасовали по мешкам и продали жительнице Барабинска. Через несколько дней они вернулись за очередной партией, но в момент погрузки были задержаны. Общая масса похищенного — почти 750 килограммов.

Мужчинам грозит наказание до пяти лет.