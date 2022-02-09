Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге задержали главу отдела городского УМВД по борьбе с наркотиками. Силовика обвиняют в получении взяток. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Коррупция

Иван Шилов © ИА REGNUM

События из-за которых задержали мужчину относятся к периоду с 2018 по 2020 год. Тогда он работал в районном отделении полиции. В скором времени полицейскому изберут меру пресечения.

В задержании участвовали сотрудники ФСБ по региону. Мужчину отстранили от исполнения обязанностей. Проводится служебная проверка. Если подтвердится причастность полицейского к преступлению, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.