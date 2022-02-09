Орел, , 13:27 — REGNUM Бывший начальник ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области признан виновным в получении взятки и в превышении должностных полномочий, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Как установлено судом и следствием, в марте 2020 года обвиняемый поручил подчинённому не регистрировать факт обнаружения у одного из осужденных мобильного телефона — с целью получения в последующем от осужденного денежных средств. Таким образом, начальник колонии «совершил незаконные действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий».

Также установлено, что в июне 2020 года обвиняемый у здания администрации колонии получил через посредника взятку в 150 тыс. рублей. Деньги были переданы за не регистрацию факта обнаружения у осужденного запрещённого предмета — мобильного телефона и освобождения осужденного от наказания, а также за общее покровительство при отбытии им наказания в колонии.

Суд назначил экс-начальнику колонии наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима, также он на три года лишён права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов. Приговор не вступил в законную силу.