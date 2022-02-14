Скопье, 14 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Вечером 13 февраля половина Скопье оказалась обесточена. Энергоснабжение прекратилось и в районах Карпош, Центр, Кисела Вода, Драчево, Ново Лисиче, Аэродром и Зелениково. Прекращение работы светофоров привело к коллапсу на дорогах.

Peoples Temple Jonestown Gallery Электричество

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава центра кризисного управления Стоянче Ангелов назвал причиной прекращения подачи электроэнергии пожар на ЛЭП в Илинденском квартале.

Свидетели пожара сообщают, что перед прекращением подачи электричества было сложно отзвуки большого взрыва и виднелись всполохи. В настоящий момент пожар потушен, энергоснабжение восстановлено.