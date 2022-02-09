Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 112 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 241 человека. Днём ранее, 8 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 423 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 80 732 человек, 65 926 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 322 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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