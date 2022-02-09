Барнаул, , 13:27 — REGNUM Слова главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова по поводу нехватки от 1,5 до 2 млн мигрантов на российских стройках разозлили главу фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Мигранты Gpk.gov.by

«Я категорически против привлечения такого числа мигрантов для работы в России! У нас огромное число безработных россиян, которые, я уверен, готовы работать, если им будут достойную зарплату платить.

Однако строителям и многим другим работодателям выгоднее за копейки нанимать мигрантов, зачастую ещё и нелегально, экономя на налогах и платежах во внебюджетные фонды. Считаю, что с этой порочной практикой необходимо заканчивать».

Что касается известия о том, что подозреваемыми в разбойном нападении на сельский магазин в Истре, где была забита до смерти продавец-кассир и еще двое ранены, оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, Александр Молотов подчеркнул:

«Справедливая Россия — За правду требует, чтобы правоохранительные органы максимально жестко пресекали факты нелегальной миграции, в том числе трудовой, незамедлительно депортировали мигрантов в случае обнаружения подобных фактов и привлекали к ответственности их работодателей.

В этом случае последние вынуждены будут начать привлекать к работе россиян, а для этого им придётся платить им достойные зарплаты. Это самым благотворными образом скажется на благосостоянии наших сограждан и поможет решить главную на сегодняшний день проблему — проблему бедности жителей России».

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы задержали 9 февраля четверых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковном городском округе Истра.

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