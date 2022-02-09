Джакарта, 9 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы новая столица государства стала экспериментальной площадкой для преобразований в различных областях, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

Одним из основных посылов президента является вопрос толерантности.

По словам президента, новая столица «Нусантара» станет примером региона с толерантным социальным порядком. Глава государства хочет, чтобы новая столица стала образцом для подражания.

Правительство Индонезии также сосредоточится на «зеленой» экономике.

Напомним, Джоко Видодо нацелен начать перенос столицы Индонезии в 2024 году. Президент хочет, чтобы церемония празднования 79-го Дня независимости состоялась в новой столице.