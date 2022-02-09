Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга из-за падения наледи с крыши бывшего доходного дома тяжело пострадала женщина. Это стало очередным ЧП в связи с плохой уборкой города от снега и наледи.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 9 февраля издание «Фонтанка», несчастный случай произошел утром 9 февраля у шестиэтажного дома К.В. Маркова на Каменноостровского проспекта, 67. 34-летняя горожанка шла по тротуару, когда ей на голову с крыши упала наледь. Потерпевшей понадобилась госпитализация.

«Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за текущую зиму в городе на Неве пострадало более 3 тыс. горожан из-за плохой уборки улиц и крыш от снега и льда. Также очень тяжелые травмы получили как минимум семь человек, один человек погиб 7 февраля. Кроме того, по результатам проверки городской прокуратурой возбуждены 19 уголовных дел по факту некачественной зимней уборки города, задержаны шесть человек.

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