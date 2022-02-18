Рим, 18 февраля 2022, 21:54 — REGNUM Среди 290 пассажиров круизного лайнера Euroferry Olympia, загоревшегося неподалеку от острова Корфуз 18 февраля, 12 пропали без вести. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.
Помимо пропавших, двое пассажиров болгарского происхождения оказались заблокированы в гараже лайнера. Они поддерживают связь со спасателями.
Двое среди пропавших — граждане Греции. Четверо пассажиров были ранены, один из них — двухмесячный ребенок. Корабль удалось переместить на участок между Химарой и Портапалермой.
Пожар на корабле начался вскоре после отплытия из порта Игуменицы около 4:30 (время местное). Эвакуация была начата немедленно. Пассажиров увезли на спасательных лодках.
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