Рим, , 21:54 — REGNUM Среди 290 пассажиров круизного лайнера Euroferry Olympia, загоревшегося неподалеку от острова Корфуз 18 февраля, 12 пропали без вести. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Тонущий «Титаник» Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США

Помимо пропавших, двое пассажиров болгарского происхождения оказались заблокированы в гараже лайнера. Они поддерживают связь со спасателями.

Двое среди пропавших — граждане Греции. Четверо пассажиров были ранены, один из них — двухмесячный ребенок. Корабль удалось переместить на участок между Химарой и Портапалермой.

Пожар на корабле начался вскоре после отплытия из порта Игуменицы около 4:30 (время местное). Эвакуация была начата немедленно. Пассажиров увезли на спасательных лодках.

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