Тирана, 14 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 13 февраля представило данные о рынке криптовалют на Балканах, собранные алгоритмом Chainalysis.

(сс) Andre Francois Биткойн

Сообщается, что больше всего инвесторов в криптовалюту в регионе проживает в Сербии, где их число превышает 150 тысяч, на втором месте находится Босния и Герцеговина — 45 тысяч, на третьем — Черногория.

В Албании таких инвесторов всего 28,5 тысяч, из них 60% вкладываются в Ethereum, еще 10% в Bitcoin и 30% — в другие криптовалюты.

Сообщается, что самыми надежными вложениями в Албании считают вложения в биткоины, 50 албанских компаний инвестируют исключительно в эту криптовалюту. Пользователи отмечают, что криптовалюты подвержены резким колебаниям курса, поэтому не подходят для повседневных транзакций.