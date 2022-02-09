Тбилиси, 9 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава покинула свой пост, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

International Maritime Organization Натия Турнава

Официальное заявление об этом несколько минут назад сделал глава правительства Ираклий Гарибашвили. Вместо Турнава пост министра экономики займёт нынешний министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Министром же сельского хозяйства станет Отар Шамугия, являющийся сейчас заместителем министра.

Напомним, что, родившаяся в Москве и учившаяся в Гарвардском и Кембриджском университетах Натия Турнава занимала пост министра экономики с 18 апреля 2019 года.