Ижевск, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в самовольном подключении к нефтепродуктопроводу и краже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

succo Контейнер с дизельным топливом

По материалам дела установлено, что в 2020 году они произвели незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Камбарском районе, который принадлежит ООО «Лукойл-Транс». Повредив провод, мужчинам удалось похитить 1 тонну дизельного топлива.

Сейчас обвиняемые задержаны, похищенное топливо изъято и возращено владельцу. На имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест.

За указанные преступления уголовным законом предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей, отметили в пресс-службе надзорного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ингушетии накачал более двух тонн нефти, совершив врезку в нефтемагистраль. Тайник с закопанными в землю емкостями с нефтью обнаружили на окраине села Зязиков-Юрт Малгобекского района. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

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