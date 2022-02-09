Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге собаки начали гибнуть из-за действий догхантеров. Люди раскидывают отраву на улицах города. Результаты такой деятельности наиболее заметны в Академическом районе и на ВИЗе, сообщает E1.RU.

Tololo.ru Собаки

Местные жители жалуются на то, что из-за догхантеров в городе гибнут и домашние животные. По их словам, теперь гулять с собакой небезопасно. Приходится одевать животному намордник и выходить с пакетами, чтобы убирать отраву.

Горожане сообщают, что нередко видят во дворах розовые кучки. Именно они, по мнению местных жителей, и являются отравой, которую оставляют догхантеры. Глава фонда «ЗООзащита» Анна Вайман заявила, что собаки пропадают целыми стаями. В том числе те, которых кормили опекуны.