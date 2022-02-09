Мадрид, 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока рано говорить о том, что ситуации вокруг Украины продвинулась в сторону деэскалации. Об этом 9 февраля в интервью испанской газете LaVanguardia заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Ещё слишком рано, чтобы говорить о том, что деэскалация ближе. У нас нет никакой уверенности в намерениях [президента России Владимира] Путина», — отметил Столтенберг.

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При этом он подчеркнул необходимость «диалога с Россией в разных форматах», поэтому ему кажется «адекватным», что Макрон «поехал в Москву и в Киев». Однако он добавил, что «провести дипломатические переговоры на публике, это не лучший способ найти решение, наоборот, это затрудняет его достижение».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялись в Москве 7 февраля. Встреча длилась пять часов. Главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности.

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Глава Пятой республики после встречи с Путиным заявил, что получил от российского президента гарантии, что «эскалации не будет».