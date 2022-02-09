Токио, 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Излишки имеющегося сжиженного природного газа (СПГ) отправила в Европу Япония. Об этом 9 февраля рассказал журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«Несколько танкеров с СПГ, который японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале», — сказал он.

Также Хагиуда отметил, что в марте Япония также собирается отправить в Европу несколько танкеров с СПГ, однако добавил, что энергетическая безопасность страны находилась и находится на первом месте в вопросах поставки голубого топлива в Европу, где наблюдается энергетический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $900 за тысячу кубометров.