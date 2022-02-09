Москва, 9 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В администрации президента России не согласны с заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы «авторитарных режимах» в РФ и КНР, а также считают, что Евросоюз не вправе давать такие оценки. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах, мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Борреля.

Также представитель Кремля отметил, что Москва с уважением относится к устройству других государств и не вмешивается в их внутренние дела.

«И считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — добавил Песков.

Отметим, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что совместное заявление Китая и России «может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов».