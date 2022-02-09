Уфа, 9 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Карантин по бешенству животных установлен на территории села в Башкирии. Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном портале правовой информации региона.

U24news.ru В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных

Согласно документу, карантин по бешенству животных установлен с 8 февраля в селе Кутерем Калтасинского района. Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства.

В настоящее время специалисты осуществляют обход владельцев восприимчивых животных для выявления подозреваемых в заболевании животных. Также будет проведена вакцинация животных.

На территории села запрещается проводить выставки, ярмарки восприимчивых животных. Также запрещено вывозить таких животных за пределы села.