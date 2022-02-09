Кишинёв, 9 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал «шантажом» требование Газпрома вовремя платить за поставленный в республику газ. Это заявление политик сделал в эфире «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Parlament.md Игорь Гросу

По мнению председателя парламента, российская сторона предвзято относится к прозападной партии «Действие и солидарность» (ПДС), которая стала правящей в Молдавии в августе 2021 года.

«ПАС другой ориентации, проевропейской, мы не на одной «волне» с теми, кто поставляет газ. Это все понимают», — заявил Гросу.

Он обвинил Газпром в «недружественном» поведении в отношении молдавских властей. По словам Спикера, Молдавия всегда отдавала долги, хотя бывало, что это происходило «с небольшим опозданием». При этом он не сообщил, что молдавская сторона накопила более $700 млн в качестве долга за газ.

Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым руководством страны было заключено соглашение о поставках по плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском энергетическом рынке. В результате в ноябре цена на газ для Молдавии выросла примерно в три раза. В январе она стала выше еще на 40%.