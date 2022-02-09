Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновской области осталось на прежнем уровне количество вновь госпитализированных пациентов с коронавирусом. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 9 февраля, в Ульяновской области в ковидные стационары 8 февраля перевели 125 пациентов.

Напомним, что 7 февраля было госпитализировано 126 ковидных больных. С начала года наибольшее количество отправленных в госпитали пациентов с коронавирусом зарегистрировано 3 февраля: тогда перевели на больничное лечение 130 пациентов.

При этом в Ульяновской области снизилось суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом: если 7 февраля было подтверждено 1387 случаев инфицирования, что является рекордным с начала пандемии, то 8 февраля — 1320.

Напомним, что в 2022 году на развитие здравоохранения в Ульяновской области дополнительно направлено 354 млн рублей, в том числе 311 млн рублей выделяется из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю, с 31 января по 6 февраля, зарегистрировано 26 949 случаев заболевания, что на 46,3% больше уровня предыдущей недели (с 24 по 30 января) и в 2,5 раза превышает эпидпорог.