Воронеж, 9 февраля 2022, 13:15 — REGNUM Проверку об исполнении законодательства об образовании в средней школе № 103 Воронежа начала прокуратура после появившихся в соцсетях и в СМИ публикаций, об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во время урока в четвертом классе педагог рассказала детям «о разводах родителей и аспектах семейной жизни, после чего дети вышли с урока заплаканными».
Как сообщало ИА REGNUM, в местном паблике воронежец опубликовал аудиозапись с урока в четвертом классе школы №103.
В мэрии позже подтвердили, что «эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка». Женщина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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