Воронеж, , 13:15 — REGNUM Проверку об исполнении законодательства об образовании в средней школе № 103 Воронежа начала прокуратура после появившихся в соцсетях и в СМИ публикаций, об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во время урока в четвертом классе педагог рассказала детям «о разводах родителей и аспектах семейной жизни, после чего дети вышли с урока заплаканными».

"Проведение проверки поручено прокуратуре Советского района г. Воронежа. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в местном паблике воронежец опубликовал аудиозапись с урока в четвертом классе школы №103.

В мэрии позже подтвердили, что «эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка». Женщина уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях. Конечно, педагогам независимо от обстоятельств надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека», — отметили в мэрии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Профнепригодность!» — сети о школьном скандале в Воронеже