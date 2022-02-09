Кишинёв, 9 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Молдавская сторона готова преодолеть недоразумения, возникшие с российской компанией «Газпром» из-за вопроса проведения аудита долга «Молдовагаза». Об этом вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил в своём телеграм-канале.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Ранее Газпром, как сообщало ИА REGNUM, обвинил молдавскую сторону в нарушении договорённостей по выбору аудитора, который будет оценивать задолженность перед Россией за газ. В компании сообщили также, что представители молдавского правительства не явились на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» 2 февраля, из-за чего оно было сорвано.

Спыну сообщил, что заседание наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга Газпром созвал в одностороннем порядке, что противоречит договорённостям. Это доведено до сведения мажоритарного акционера Газпрома.

«В будущем я продолжу переговоры с «Газпромом», чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу», — заверил Спыну.

Читайте также: Газпром обвинил правительство Молдавии в неисполнении договорённостей

А также: Властям Молдавии нужно договориться о новых условиях поставки газа — Додон