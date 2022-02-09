Рамалла , 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Палестинское движение ФАТХ призвало палестинцев ко всеобщей забастовке из-за действий израильской армии против мирного населения. Об этом сообщает информационное агентство Quds News.

Martin Varsavsky Палестина

По данным журналистов, забастовка стала ответом на убийство троих палестинцев в ходе рейда израильского спецназа на город Наблус.

Отмечается, что убитые не состояли ни в одной из палестинских вооружённых группировок и оказались в районе проведения операции случайно.

В ответ на призыв ФАТХ, палестинцы закрыли торговые точки, предприятия и школы на Западном берегу реки Иордан: в Рамалле, Наблусе, Хевроне и ряде других населенных пунктов.

Призыв также поддержали арабы, проживающие на израильской территории.