Пекин, , 13:12 — REGNUM Российский фигурист Марк Кондратюк пропустил тренировку, поскольку у него выходной. Об этом 9 февраля сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Фигурное катание Pxhere.com

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«Сегодня у Марка запланированный отдых. К произвольной программе готовы», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кондратюк не вышел на тренировку в преддверии произвольной программой в мужском одиночном катании.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) перенёс отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира. А портал Inside the Games сообщил, что причиной задержки церемонии могли стать проблемы с допинг-тестами у одного из российских фигуристов.

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