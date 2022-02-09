Москва, , 13:12 — REGNUM В настоящее время европейским членам НАТО выгоднее притушить конфликт на юго-востоке Украины. Об этом 9 февраля заявил заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ситуация изменилась, изменилась в декабре прошлого года после того, как Россия выставила свои требования по гарантиям безопасности. Это изменило мировую ситуацию безопасности, глобальную в целом. К тому же совместное заявление России и Китая в Пекине», — заявил Казаков.

«Ситуация глобально поменялась, и в рамках этой глобальной ситуации логично было бы не дать возможности России оказывать давление на Европу через Украину. Сейчас для Европы, для европейской части НАТО выгодно притушить максимально конфликт на юго-востоке Украины», — указал он.