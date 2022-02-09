Рязань, 9 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Боевой пистолет, самодельно переделанный из охолощенного оружия, изъяли полицейские у 64-летнего жителя Рязани, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф Переделанный в боевой пистолет ТТ

Оперативники уголовного розыска в ходе осмотра квартиры мужчины среди коллекции макетов оружия — охолощенных пистолетов и автоматов — обнаружили пистолет ТТ. Экспертиза установила, что он был кустарно переделан и является боевым огнестрельным.

По предварительной данным, рязанец несколько лет собирал свою коллекцию. Когда в его арсенале оказалось около 10 различных видов оружия, он приобрёл и освоил компактное слесарное оборудование и собственноручно доработал пистолет ТТ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном хранении пистолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное изготовление оружия».