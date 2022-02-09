Элиста, 9 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Калмыцкие школьники будут возвращаться к очной форме обучения после карантина поэтапно. Об этом 9 февраля сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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По его словам, в Калмыкии наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. В частности, отмечается снижение темпов прироста как среди взрослого населения, так и среди детей.

«В пятницу мы будем принимать решение о возможности поэтапного открытия школ. Рабочий сценарий: запустить учебный процесс для младших классов — с 1-го по 4-й включительно. По результатам текущей недели будем принимать решение по старшим классам. 5-е — 8-е классы на следующей неделе не запустятся. Это связано с [достаточно высоким] уровнем заболеваемости и сложностью соблюдения эпидемических мер», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии с 25 января закрылись на карантин все школы и детские сады. Меры были приняты в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения коронавируса. С 7 февраля возобновили работу дошкольные учреждения.