Ижевск, 9 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. При проведении ряда торгов на поставку медицинских изделий (эндопротезов) в бюджетные учреждения здравоохранения Удмуртии в действиях двух юридических лиц усматриваются признаки заключения картельного соглашения, выразившиеся в отказе от конкуренции, который привел к поддержанию цен на торгах. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры по итогам совместной проверки, которая проводилась также специалистами управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по региону.

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В ходе изучения информации единой системы закупок выяснилось, что общество и индивидуальный предприниматель никогда не участвуют в одних и тех же закупках, но при этом фактически осуществляют деятельность на одном рынке.

Также установлено, что общество и ИП используют для участия в торгах одну и ту же компьютерную технику, а также статический ip-адрес. ИП передал сотрудникам компании доступ к личному кабинету на торговых площадках и к цифровой подписи для участия в торгах, объявленных больницами.

С учетом данных обстоятельств в действиях предпринимателя и общества усматриваются признаки нарушения закона «О защите конкуренции». По материалам проверки региональное управление ФАС возбудило антимонопольное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми суд вынес приговор по делу о картельном сговоре для получения дохода в размере 58 млн рублей. Двое граждан, выполняя управленческие функции в коммерческих организациях, с декабря 2016 по январь 2019 года участвовали в электронных торгах и заключали между собой соглашения, способствующие ограничению конкуренции на рынке продаж товаров и оказания услуг.

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